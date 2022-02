C’est un sujet douloureux qui est arrivé sur la table du conseil des ministres hier (dimanche), celui de permettre aux familles endeuillées de concevoir un enfant de leur proche décédé à l’armée à partir d’un prélèvement de gamètes.

Cette loi a été déposée par le député Tsvika Hauser et relève selon lui d’un »devoir moral ». Elle permettrait d’utiliser les gamètes d’un soldat défunt afin de lui assurer une descendance, à condition que ce dernier ait donné son autorisation au préalable et sur la demande expresse des parents ou de la conjointe du défunt.

Lors des débats une opposition s’est faite entendre entre le ministre Kahana et la ministre Shaked, tous deux du parti Yamina. Le premier a demandé un report du vote d’une semaine afin de consulter les Rabbins et de s’assurer de la conformité à la hala’ha d’une telle démarche. Quant à Ayelet Shaked, elle a refusé d’envisager toute suspension du processus de législation. Elle a, depuis plusieurs années, travaillé elle aussi à l’élaboration d’une telle loi et a fait la promesse à deux parents récemment endeuillés, Nitza Shmoueli (mère de Bar-El H’yd) et Barouh Ben Yigal (père de Amit H’yd), de tout faire pour que cette loi soit adoptée rapidement.

Le projet de loi a finalement été accepté en conseil des ministres, mais il a été convenu que Matan Kahana superviserait le processus de législation pour le texte final soit conforme à la Loi juive.

La présidente de l’association »Or lamichpa’ha » qui mène le combat pour l’adoption d’une telle loi depuis des années s’est félicitée de ce premier pas : »Nous estimons que les familles des soldats tombés au combat ont le droit de réaliser leur rêve de serrer dans leurs bras un petit-fils né de leur fils. Des parents qui ont envoyé leur fils à un service militaire dont ils ne sont pas revenus. Merci aux ministres du gouvernement pour cette décision courageuse et révolutionnaire en faveur de la justice pour les familles endeuillées en Israël ».

La loi doit maintenant être votée par la Knesset avant d’être définitivement adoptée.

Photo à la une: Amit Ben Yigal H’yd (Famille)