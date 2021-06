Le Pdg du quotidien Haaretz l’avait annoncé sans fard : il faut utiliser Naftali Benett pour « se débarrasser » de Binyamin Netanyahou, mais une fois chose faite, les choses redeviendront comme avant. Cela n’a pas tardé. Amos Shoken a réagi à un post du député Tsvi Hauser (Tikva ‘Hadasha) qui écrivait que « la loi de citoyenneté est un test pour l’opposition », sous-entendant que c’est au Likoud et à Hatziyonout Hadatit de venir au secours d’Ayelet Shaked pour faire passer cette loi face à l’opposition des partis Ra’am, Avoda et Meretz. Shoken écrit : « Tsvika, quel toupet ! Qu’est-ce cette histoire de demander à l’opposition de vous soutenir contre vos propres associés ? A leur place, face à une telle attitude effrontée et arrogante, je quitterais la coalition. Débrouillez-vous tout seuls ! »

Un peu plus tard, il s’adressait directement à Mansour Abbas, Meirav Michaeli et Nitzan Horovirtz : « Je ne saurais mieux vous conseiller d’informer les dirigeants du ‘bloc du changement’ que vous comptez voter contre cette loi, et qu’au cas où ils utilisent l’opposition pour la faire passer, vous quittiez cette coalition… »

Une semaine après la validation du gouvernement Benett-Lapid, Haaretz revient à sa ligne traditionnelle.

Photo Flash 90