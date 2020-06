Les juges-politiques de la Cour suprême savaient ce qu’ils faisaient en attendant la formation du gouvernement d’union pour invalider la loi de régularisation en Judée-Samarie. Après les réactions à droite qui appellent à voter enfin cette fameuse loi de préséance de la Knesset sur la Cour suprême, le ministre de la Justice avertit : « Tant que je serai ministre, il n’y aura pas de loi de contournement de la Cour suprême ». Avec cet exemple, il a rappelé combien il était important que Bleu-Blanc détienne le ministère de la Justice et a insisté qu’il sera « un poing de fer pour défendre le système judiciaire ». Les défenseurs déclarés de la démocratie et de l’Etat de droit sont donc les mêmes qui aujourd’hui couvrent les scandales qui agitent le système judiciaire et sa tentative de se placer au-dessus des élus du peuple.

Photo Flash 90