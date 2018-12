La Loi de loyauté dans la culture et les arts initiée par Miri Regev provoque des réactions quasi-hystériques aussi bien en Israël qu’à l’étranger comme s’il s’agissait de museler la liberté d’expression artistique en Israël. Pour des raisons de calculs politiciens, le vote en première lecture de ce texte a été retiré de l’ordre du jour de la Knesset lundi dernier ce qui a entraîné une conférence de presse musclée de la ministre de la Culture et des Sports.

Mais qu’en pense la population? Pour la première fois, un sondage a été réalisé pour savoir ce que les citoyens pensent de ce texte dont le seul “tort” est de faire en sorte que l’Etat pourra ne plus vouloir subventionner des oeuvres qui salissent Tsahal, encouragent le terrorisme, déshonorent les symboles nationaux, décrivent le Jour de l’Indépendance de l’Etat d’Israël comme un jour de deuil ou une catastrophe ou remettent en cause le caractère juif et démocratique de l’Etat.

L’institut Panels Politics a posé la question à un échantillon représentatif de toute la population, et une fois de plus, le résultat indique que celle-ci est doté de sagesse et de bon sens: 77% des personnes interrogées sont favorables à cette loi contre à peine 23% qui s’y déclarent opposés.

Par ailleurs, ils sont 61% à être d’accord avec Miri Regev qui lors de sa conférence de presse a accusé nommément Avigdor Lieberman et Moshé Cahlon d’avoir sciemment fait échouer le processus législatif.

Après la publication de ces résultats, Miri Regev a écrit sur sa pafe Facebook: “Shavoua tov! Les faits parlent d’eux-mêmes. Je vous remercie pour votre soutien et demande votre aide et votre influence jusqu’à ce que cette loi finisse par passer. Dans le cas contraire, je vois déjà la gauche clamer: ‘Nous avons vaincu la droite, nous avons fait tomber cette loi qui était son étendard! Et nous continuerons à financer des oeuvres qui glorifent les terroristes, calomnient contre Tsahal et l’Etat d’Israël’! Mais nous ne laisserons pas faire cela!”

Hadas Parush / Flash 90