La ministre de l’Intérieur et le président de la commission de l’Intérieur sont arrivés à un compromis sur la Loi de l’électricité, qui sera finalement soumise mardi au vote des députés membres de la commission. Le texte qui sera présenté sera à peu de choses près celui qui avait été présenté en commission avant que Walid Taha ne profite du voyage d’Ayelet Shaked aux Etats-Unis pour modifier des articles en faveur des contrevenants à la loi. Ce qui a été notamment retiré est l’article ahurissant qui prévoyait le raccordement à l’électricité des maisons illégales dont la démolition avait déjà été ordonnée par une décision de la Cour suprême.

Ceci étant dit, l’adoption de cette loi constituera un coup sérieux à l’Etat de droit car dorénavant on saura dans les secteurs arabe et bédouin que les infractions à la loi ne seront pas sanctionnée mais au contraire récompensées ! Il s’agit aussi d’une discrimination flagrante entre citoyens juifs et arabes au profit de ces derniers.

