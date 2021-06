Lors de la réunion des chefs des partis composant la nouvelle coalition, il a été décidé de confier au ministre Zeev Elkin (Tikva ‘Hadasha), notamment chargé des relations entre le gouvernement et la Knesset, la rude tâche de trouver une solution dans la délicate question de la loi de citoyenneté qui provoque déjà de sérieux remous au sein de la coalition. Pour l’instant, sept députés ont déjà annoncé qu’ils voteront contre le texte proposé par Ayelet Shaked : les quatre députés du parti Ra’am, Issawi Fredj et Mossi Raz (Meretz) et Ibtissam Mar’ana (Parti travailliste).

Elkin a déjà fixé des rendez-vous avec Nitzan Horovitz (Meretz) et Meirav Michaeli (Parti travailliste), chacun séparément , dans le but de trouver une formule de compromis qui pourrait satisfaire les députés réfractaires de ces deux partis. Il faut souligner qu’en temps normal, tant le Parti travailliste que Meretz auraient voté en bloc contre cette loi qui réduit le regroupement familial entre Arabes israéliens et Arabes « palestiniens », mais en l’occurrence, la volonté de ne pas mettre en danger ce nouveau gouvernement prime soudain sur l’idéologie chez les responsables de ces deux partis de gauche.

Zeev Elkin lance également un appel à l’opposition de droite

Comme l’on fait Benny Gantz, Ayelet Shaked, Nir Orbach et d’autres, Zeev Elkin a également lancé un appel au « sens des responsabilités » de l’opposition de droite, accompagné d’une dose de chantage au patriotisme, et a reconnu ce que la plupart des citoyens savent déjà : « Je ne me fais pas d’illusions, nous avons une coalition complexe. J’espère que Netanyahou et ses amis se ressaisiront (sic), qu’ils placeront la sécurité du pays au centre et qu’ils voteront avec nous. Si un terroriste (entré en Israël en vertu du regroupement familial) vient un jour commettre un attentat, il ne discernera pas entre les partisans de Netanyahou et ses opposants ».

Quant à la ministre Ayelet Shaked, elle a déclaré lundi midi qu’elle présentera son texte de loi en l’état et qu’elle n’acceptera aucune modification.

