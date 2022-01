Au début d’une semaine décisive pour la loi de Citoyenneté présentée par la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked, le directeur du Shin Bet Ronen Bar a fourni un chiffre inquiétant sur les dangers du regroupement familial arabe : selon les chiffres de la police, 40% des Bédouins arrêtés pour les récentes émeutes dans le Néguev suite aux plantation du KKL, sont les enfants ou les petits-enfants issus de regroupements familiaux suite à des mariages (polygamiques) entre Bédouins et des femmes « palestiniennes » de Gaza ou de Judée-Samarie avec citoyenneté israélienne à la clé.

Ronen Bar a lancé un avertissement quant au danger grandissant de ce phénomène pour la sécurité d’Israël et même pour l’existence de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique. Le directeur du Shin Bet aurait adressé un courrier urgent à Ayelet Shaked à ce sujet en prévision du vote prévu à la Knesset. Il se pourrait aussi que cet appel ait été « commandé » afin de convaincre l’opposition de droite de soutenir la ministre sur cette question, face au refus des partis Meretz, Ra’am, et une partie du Parti travailliste de voter le texte en l’état.

Photo Yossi Zeliger / Flash 90