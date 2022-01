Le président du parti islamique Ra’am a annoncé samedi que son parti votera contre la loi de Citoyenneté lorsqu’elle sera présentée au vote de la Knesset. La ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked doit présenter dimanche son projet de loi à la commission interministérielle de législation. Cette loi a entre autre pour objectif d’empêcher la multiplication des cas de regroupement familial qui font entrer en Israël de nombreux Arabes de Judée-Samarie mariés avec des citoyens israéliens et ainsi leur faire obtenir la citoyenneté israélienne. Lors d’une émission sur la chaîne Hadashot 12, Mansour Abbas a déclaré : « Nous avons permis de former ce gouvernement et avons permis à Ayelet Shaked et à d’autres de devenir ministres. Elle n’est pas uniquement ministre de l’Intérieur des citoyens juifs. »

Jeudi, le parti d’extrême gauche Meretz avait déjà annoncé qu’il votera contre ce texte en commission interministérielle.

Cette loi existe déjà mais elle doit être prorogée. Jusqu’à présent, Ayelet Shaked n’a pas réussi à obtenir une majorité au sein de la coalition et s’est heurtée à un refus de l’opposition de droite qui ne tient pas à faire facilement des « cadeaux » à la coalition. Le député Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadatit) avait pourtant négocié avec la ministre, en proposant un « deal » pour que les partis de l’opposition de droite lui viennent en aide : que sa proposition de loi l’Immigration, au spectre plus large, soit proposée en même temps que la loi de la ministre. Mais ce marché avait été refusé par les autres partis de la coalition et Ayelet Shaked n’a pas encore pu présenter sa loi. La ministre espère avoir plus de chance dimanche pour faire avancer son projet, mais elle sait déjà qu’en l’état elle ne pourra pas compter sur une bonne partie de la coalition lorsque ce texte sera soumis au vote des députés.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90