Lors de la séance des partis de l’opposition de droite, le chef du Likoud s’est exprimé lundi après-midi à propos de la proposition d’Ayelet Shaked de prolonger de deux mois supplémentaires le décret d’interdiction de regroupement familial – inclus dans la loi de citoyenneté. La ministre de I’Intérieur Ayelet Shaked n’arrive pas à faire avancer ce processus législatif à cause de l’opposition de députés arabes et de gauche, membres de sa coalition.

Pris en tenaille entre la volonté de ne pas faire de cadeau à ce gouvernement hétérogène et celle de ne pas voter contre une mesure qui va dans le sens des intérêts démographiques et sécuritaires de l’Etat d’Israël, Binyamin Netanyahou a proposé un « deal » à la coalition : les quatre partis d’opposition de droite voteront en faveur de la prorogation de l’interdiction du regroupement familial si le gouvernement accepte de son côté faire voter en lecture préliminaire une loi fondamentale sur l’immigration élaborée par le Likoud et Hatziyonout Hadatit, qui est plus large et englobante. Un équipe mixte coalition-opposition serait ensuite formée pour finaliser le texte dans les deux mois.

Binyamin Netanyahou a attaqué le gouvernement : « Il y a une large majorité de droite dans la Knesset en faveur d’une loi fondamentale sur l’immigration. L’attitude de la coalition révèle la vérité : ce gouvernement n’est pas capable de préserver l’Etat d’Israël comme patrie du peuple juif parce qu’il s’agit d’un gouvernement de gauche qui est pris à la gorge par des éléments antisionistes. »

Lors de cette séance, le député Arié Dery (Shass) a également attaqué le gouvernement : « L’opposition veut le bien de l’Etat d’Israël. Les chefs des partis qui ont formé ce gouvernement ne sont pas capables de faire passer une mesure d’urgence élémentaire, mais par contre, ils disposent d’une majorité écrasante pour faire voter des lois antidémocratiques et anti religieuses. Alors qu’ils ne viennent pas nous faire des reproches ».

