La ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked a contacté récemment des députés du Likoud – parmi eux Youval Stienitz et Avi Dichter – afin d’intervenir pour que le Likoud soutienne son texte de loi sur la Citoyenneté. Le texte qu’elle souhaite faire adopter n’a aucune chance de passer avec la coalition actuelle. La ministre a expliqué à ces députés que cette loi constituerait également une victoire pour l’opposition de droite. Les députés du Likoud ont refusé d’être une « bouée de sauvetage » pour la ministre.

C’est la troisième fois que la ministre de l’Intérieur essaie de s’aider de l’opposition de droite pour faire adopter cette loi à laquelle elle tient. Au mois de juin, le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou avait proposé un « deal » en conditionnant le vote du Likoud à l’adoption simultanée de la loi sur l’Immigration préparée conjointement par le Likoud et Hatziyonout Hadatit, au spectre plus large que la loi proposée par Ayelet Shaked. Cette formule n’avait pas été acceptée. Et au mois d’octobre, des négociations entre la ministre et le député Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadatit) sur une nouvelle mouture du texte avaient échoué.

La configuration politique actuelle aboutit à une situation absurde : d’un côté, une opposition de droite qui ne soutient pas des lois d’intérêt national afin de ne pas aider les partis de droite de la coalition empêtrés dans leur situation inextricable, et de l’autre, ces mêmes partis de droite de la coalition qui rejettent des textes qu’ils demandaient avec ferveur il y a encore huit mois, uniquement parce qu’ils émanent de députés de l’opposition de droite, à l’exemple de la proposition de loi de régularisation des « jeunes implantations » récemment rejetée.

Photo Gili Yaari / Flash 90