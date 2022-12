La journaliste Moran Azoulay de Ynet a révélé ce soir (jeudi) les détails de la loi qui va transformer les relations entre la police et son ministère de tutelle, celui de la Sécurité intérieure, qui a été attribué à Itamar Ben Gvir.

Cette loi déposée par Itamar Ben Gvir et Yariv Levin doit être votée avant la prestation de serment du gouvernement. C’est d’ailleurs une des raisons qui pousse Binyamin Netanyahou à demander au Président de l’Etat une prolongation de son mandat pour former son gouvernement.

Suivant la proposition de loi, le budget annuel de la police fera l’objet d’une section à part et c’est le ministre qui sera responsable de cette section. Le chef de la police sera soumis aux décisions du ministre et la police subordonnée au gouvernement. Il est précisé dans le texte qu’un policier conservera son indépendance dans le domaine des enquêtes qu’il mène, de l’ouverture de celles-ci à leur clôture en passant par leur gestion. Le ministre conservera le droit d’énoncer une politique générale d’enquête et de poursuite.

Si jusqu’à maintenant, le chef de la police décidait de la politique au sein de l’institution, il devra désormais »diriger la police en fonction des principes généraux fixés par le ministre ».

Ainsi, par exemple, c’est le ministre qui pourra déterminer qu’une enquête sera ouverte ou non pour possession de drogues douces ou qu’une prière sur le Mont du Temple n’entraînera pas de poursuites.

Ces derniers jours, les relations entre Ben Gvir et le chef de la police, Kobi Shabtaï, se sont tendues en raison d’une série de nominations que ce dernier a décidé d’entériner avant que le nouveau ministre ne prenne ses fonctions.

Par ailleurs, le bureau de Ben Gvir s’est aperçu que Shabtaï avait convoqué une réunion des responsables de la police afin d’évoquer la politique à adopter par la police pour l’année 2023 et ce, là encore, quelques jours avant le changement de ministre. Ben Gvir a demandé à Shabtaï d’annuler cette rencontre, ce qu’il a fait mais l’incident aurait laissé un goût amer.

Néanmoins, ce soir (jeudi), les esprits semblent s’être calmés. Kobi Shabtaï a participé à la soirée de Bat-Mitsva de la fille d’Itamar Ben Gvir, à Hevron. Il lui a apporté un cadeau – un livre de Tehilim – et a pris place à côté de Ben Gvir à table.