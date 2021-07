La logistique est l’huile qui permet au moteur d’une armée de fonctionner efficacement en temps de guerre. Les effets néfastes de lacunes en ce domaine s’étaient notamment vérifiés lors de la 2e guerre du Liban.

Le commandant du département de logistique de Tsahal, général Itzik Tourdjman va remettre prochainement un rapport sur les graves lacunes constatées lors de l’Opération « Gardiens des Murailles » du mois de mai : la défection de centaines de chauffeurs arabes de semi-remorques, qui a perturbé certains plans stratégiques de Tsahal en retardant ou empêchant l’acheminement de blindés et autres véhicules militaires vers les zones de rassemblement. Cette défaillance aurait notamment partiellement mis en échec la fameuse et rusée opération de diversion qui avait poussé des centaines de terroristes à se précipiter dans les tunnels souterrains qui aurait dû être un piège mortel pour tous. Tsahal avait finalement dû se contenter de bombarder par les airs et ne pas compléter l’opération par voie terrestre.

Une partie de ces chauffeurs ont voulu manifester leur solidarité avec le Hamas, d’autres ont subi des menaces dans leurs villages – sur eux et leurs familles – afin qu’ils « ne participent pas à l’effort de guerre israélien ».

Selon le général (rés.) Itsak Brik, auteur d’un rapport alarmiste sur l’état de préparation de Tsahal en cas de guerre d’envergure, un autre risque sérieux est également à prendre en considération par l’état-major de Tsahal : une insurrection arabe israélienne avec blocage d’axes routiers empruntés par les véhicules acheminant du matériel militaire ou des troupes vers les zones de combat.

Après la remise de ce rapport, Tsahal va devoir se pencher sérieusement sur cette question cruciale, d’autant plus que les graves événements qui se sont produits dans les villes mixtes montrent qu’une partie de la population arabe israélienne est prête à s’insurger à tout moment. Le commandant de la police Yaakov Shabbtaï a également estimé que l’Etat d’Israël n’est pas suffisamment préparé pour se mesurer à un tel scénario d’insurrection intérieure parallèle à un conflit extérieur.

Photo Miriam Alster / Flash 90