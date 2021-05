Selon le vieil adage « Tu as tué et tu veux aussi hériter », le comité de la population arabe de Lod a émis une liste d’exigences pour un retour au calme dans la ville, après les émeutes, vandalismes et pillages commis contre des habitants juifs depuis une dizaine de jours.

Poursuite devant les tribunaux des suspects de la mort du « shahid Mousssa Hassouna » (selon les termes de la liste). Rappelons que cet individu participait aux progroms antijuifs à Lod et que l’auteur de sa mort était en état de légitime défense. Expulsion de tous les « colons » de Lod (les habitants de l’extérieur venus porter secours aux Juifs agressés). Confiscation de toutes les armes des « colons » Interdiction de circuler dans la ville avec une arme Evacuation du bâtiment de la mairie, fermeture avec scellés et interdiction de l’utiliser pour une quelconque utilisation ayant un lien avec la Torah ! Libération de tous les détenus arabes Interdiction à la police d’entrer dans des maisons arabes Evacuation de l’école de préparation militaire, « responsable du déclenchement du terrorisme à Lod » ! Rupture de tout lien avec le maire Yaïr Revivo. Quiconque continuerait à entretenir des liens avec lui sera mis au ban.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90