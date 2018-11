Les services de renseignements occidentaux ont constaté une nette amélioration dans la technologie des systèmes de drones utilisés par l’armée iranienne. Ces derniers temps, ces services de renseignements ont remarqué la présence de ces drones au Yémen, où l’Iran aide les rebelles ‘houthis à prendre le contrôle du pays afin d’en faire un nouveau maillon dans l’axe chiite. Le Yémen est devenu une sorte de laboratoire pour les armes iraniennes qui pourront être ensuite utilisées dans d’autres zones, notamment contre Israël ou l’Arabie saoudite.

En Israël on suit avec minutie ces nouveaux développements, mais ce sont surtout les Américains et les Saoudiens qui ont exprimé leur inquiétude et ont convenu de coopérer pour faire face à cette nouvelle menace.

Photo Illustration