Pour la troisième fois, Zelensky profite de l’hospitalité israélienne – cette fois un ‘’congrès’’ du quotidien Haaretz[1] – pour s’en prendre à ses dirigeants. Une nouvelle fois, il reproche à Israël de ne pas lui livrer d’armes, notamment les Dômes de fer.

Le gigantesque soutien militaire des pays de l’Otan, et surtout des USA, en armes de toutes sortes et de tous calibres ne serait-il pas suffisant ? Ou bien, certains pays commencent-ils à renâcler, tant l’Ukraine est devenue un gouffre pour l’Europe qui sombre dans une crise économique et politique, une des plus graves depuis 1929 ?

Je ne le crois pas. Je ne crois nullement que le sort de cette guerre dépende du refus d’Israël d’envoyer des armes, très clairement exprimé dernièrement par son ministre de la défense, Gantz. Alors ? Alors, il me semble que Zelensky ne fait qu’exprimer l’irritation de ses parrains, Obama-Biden. Porte-fusil prêt à sacrifier son peuple ‘’jusqu’au dernier ukrainien’’, il est devenu aussi leur porte-voix. Et le ‘’tandem’’ américain (un tandem de façade, car vu la sénilité de Biden, tout le monde sait que c’est Obama et l’Etat profond anti-Trump qui est dans la cabine de pilotage) tient absolument à faire rentrer la brebis égarée dans la bergerie otanesque. Que D. nous en préserve !

Cette guerre n’est pas et ne peut-être la nôtre. Et pas seulement parce que nous avons suffisamment d’autres chats à fouetter (désolé pour les chats). Elle ne peut être la nôtre, car elle est celle du clan américain que je viens de nommer et dont le but était et reste de détruire la Russie. Une Russie qui ne demandait qu’à s’intégrer dans un ensemble européen et même dans l’Otan, et qui exprima de plus en plus son inquiétude, d‘année en années, de voir l’Otan progresser vers ses frontières.

J’ai déjà longuement décrit les causes premières qui ont mené à cette guerre. Qu’on s’y reporte[2]. Qu’on me permette juste ici de rappeler que cette guerre n’aurait jamais éclaté si les Accords de Minsk n’avaient pas été violés par l’Ukraine, avec la complicité de l’Allemagne et de la France, qui soi-disant les parrainaient. Le président de l’époque Porochenko ne cacha même pas leur signature furent pour son pouvoir un stratagème pour gagner du temps et renforcer son armée[3]. Et la demande de l’Ukraine d’avoir accès à l’arme nucléaire fut la goutte de trop.

Plutôt donc que d’être poussé à participer à un processus de guerre, le nouveau gouvernement d’Israël, je l’espère, œuvrera plutôt à un processus de paix. Et la Paix dans cette région ne pourra advenir qu’à deux conditions minimales : la neutralisation de l’Ukraine qui ne devra appartenir à aucun bloc, et le respect des peuples (ici russophones) à s’autodéterminer (quitte à ce qu’un nouveau referendum soit organisé), c’est à dire à se séparer de l’Ukraine qui de 2014 a 2022 n’a cessé de bombarder ces populations (14 000 victimes). Dernièrement, un soldat ukrainien blessé à Azovstal, fait prisonnier puis libéré, et interviewé par la chaîne LCI – TF1 n’a-t-il pas témoigné qu’à ‘’Marioupol, 75% des habitants soutenaient les Russes’’[4] ? Témoignage qui a traversé la censure de TF1, on ne sait comment, et qui a dû faire enrager Zelinsky

Pour en finir avec ses délires, quelques questions.

Si la Russie est si faible qu’il le dit, et qu’il est si sûr du l’issue de cette guerre, pourquoi harceler Israël, pourquoi l’armement otanesque ne suffirait-il pas ?

Zelensky qui a commencé par faire le pitre pour une chaîne de TV appartenant à l’oligarque Kolimoisky, poursuivrait-il son sketche (mais cette fois pour qui ?) lorsqu’on l’entend dire à la brave assemblée du Haaretz que la survie militaire de la Russie tiendrait aux quelques drônes vendus par l’Iran ? !!!

Au fait, le Haaretz l’a-t-il remis à sa place ? La négative ne m’étonnerait pas, lorsqu’on sait que son directeur et d’autres journalistes sont les premiers à qualifier Israël « d’Etat d’apartheid ».

Jean-Pierre Lledo

25 Octobre 2022

[1] https://lphinfo.com/zelensky-cest-par-la-faute-disrael-que-liran-sest-rapproche-de-la-russie/

Les fois précédentes, c’était à la Knesset, puis à l’Université de Jérusalem.

[2] Est-il encore possible de penser ?

https://www.tribunejuive.info/2022/04/07/jean-pierre-lledo-est-il-encore-possible-de-penser-partie-1/

https://www.tribunejuive.info/2022/04/10/jean-pierre-lledo-est-il-encore-possible-de-penser-partie-2-4/

https://www.tribunejuive.info/2022/04/11/jean-pierre-lledo-est-il-encore-possible-de-penser-partie-3-4/

https://www.tribunejuive.info/2022/04/12/jean-pierre-lledo-est-il-encore-possible-de-penser-partie-4-4/

[3] https://thepressunited.com/updates/minsk-deal-was-used-to-buy-time-ukraines-poroshenko/

[4] https://twitter.com/i/status/1581319435381444609