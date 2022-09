Le Premier ministre Lapid poursuit son marathon diplomatique à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

Après avoir rencontré le Premier ministre grec, Kyriákos Mitsotákis, et discuté avec lui de l’approfondissement des relations bilatérales, c’est avec la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss que Lapid s’est entretenu.

Le Premier ministre israélien a tout d’abord présenté à nouveau ses condoléances à la Grande-Bretagne pour la disparition de la Reine Elizabeth II.

Il a également exprimé sa certitude que le mandat de Liz Truss marquerait un renforcement des relations bilatérales entre Israël et la Grande-Bretagne, dans différents domaines. Le Premier ministre a insisté auprès de son homologue britannique sur le danger que représentait l’Iran nucléaire et sur la nécessité de ne rien lui céder.

Liz Truss a fait part à Yaïr Lapid de ses réflexions concernant le transfert de l’ambassade britannique à Jérusalem et a dit peser une décision dans ce sens: »Je comprends l’importance et la sensibilité » liée à l’emplacement de l’ambassade. Le Premier ministre israélien lui a répondu qu’Israël serait très heureux d’une telle démarche et espérait qu’elle puisse se réaliser.