Elizabeth (Liz) Truss est la nouvelle chef du gouvernement britannique. Elle succèdera à Boris Johnson dès demain.

Truss qui était jusqu’à aujourd’hui la ministre des Affaires étrangères, aime à se définir comme quelqu’un de transparent et d’authentique. C’est également ces traits de caractère qui sous-tendent sa relation avec Israël.

Lors d’une rencontre avec les Amis d’Israël de son parti, le parti conservateur, Truss s’est vantée d’avoir réussi pendant son passage au ministère des Affaires étrangères, à faire changer l’opinion générale pro-palestinienne qui y régnait. Le »printemps arabe » et les Accords d’Avraham ont contribué à faire souffler un nouveau vent sur cette administration.

»Israël est l’allié de la Grande-Bretagne et il revêt une importance centrale dans les sujets de défense, de sécurité, de sciences et de technologies. Les relations sécuritaires avec Israël doivent être approfondies. Israël est un phare de la démocratie et de la liberté au Moyen-Orient », avait-elle déclaré.

Truss s’est également prononcé en faveur d’un examen de la possibilité de transférer l’ambassade britannique à Jérusalem et ainsi de reconnaitre Jérusalem comme la capitale d’Israël.

Elle affirme, par ailleurs, qu’elle ne laissera pas l’Iran se doter de l’arme nucléaire et qu’elle fera tout ce qui est nécessaire pour cela.

Truss est la troisième femme à occuper le fauteuil du Premier ministre en Grande-Bretagne après Margaret Thatcher et Theresa May. Demain, elle devrait recevoir la bénédiction de la Reine pour former un gouvernement.