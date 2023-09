L’annonce de la livraison d’armes et de véhicules blindés à l’Autorité palestinienne par les Etats-Unis avec l’accord d’Israël

Advertisement

a fait bondir l’aile droite du gouvernement. Les ministres Smotrich et Ben Gvir ont immédiatement demandé des comptes au chef du gouvernement.Ce dernier a publié une vidéo dans laquelle il affirme que cette livraison est le résultat d’un accord passé lors du précédent gouvernement. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui aussi catégoriquement démenti qu’un tel accord avait été entériné par le gouvernement actuel.

D’après les échanges rapportés lors du cabinet de sécurité hier, le ministre Ben Gvir aurait demandé de quoi il en retournait et le général responsable des territoires de Judée-Samarie aurait répondu: ”il s’agit d’un accord qui date de janvier”. Ben Gvir s’est étonné: ”Je suis là depuis janvier et je n’ai rien vu passer”. Le général a alors précisé: ”Janvier 2022”.

Le Premier ministre a, lui aussi, été surpris de cette information et a demandé la liste des armements qui seraient fournis.

Ce matin donc, la nouvelle a été médiatisée entrainant une réaction virulente des ministres Ben Gvir et Smotrich ainsi que des responsables de Judée-Samarie.

Netanyahou et Smotrich se sont rencontrés en tête-à-tête cet après-midi. A l’issue de leur rencontre, le Premier ministre a annoncé qu’il avait demandé au conseil de sécurité nationale un rapport exact de toutes les décisions prises par l’ancien gouvernement dans ce domaine. Il a garanti qu’un contrôle accru serait effectué sur l’AP et qu’il s’assurerait que la politique du gouvernement actuel serait bien mise en oeuvre.

Le parti Otsma Yehoudit s’est dit satisfait de cette déclaration: ”Le Premier ministre a bien fait de clarifier lui-même que le gouvernement de droite n’a pas autorisé et n’autorisera pas le transfert d’armes à l’Autorité palestinienne qui soutient le terrorisme. Il est important que le Premier ministre ait rejoint ce qu’a dit hier le ministre Ben Gvir au cabinet, à savoir qu’il faut réunir tous les accords passés face à l’Autorité palestinienne et les présenter devant le cabinet de sécurité”.

Cette livraison d’armes a également fait des remous au sein des Palestiniens. Les armes étant livrées officiellement dans le but de permettre à l’AP de lutter contre les noyaux terroristes de Judée-Samarie, le Hamas ainsi que la rue palestinienne se sont indignés et ont qualifié l’AP de traitre à la lutte pour la cause palestinienne. Le mouvement terroriste a accusé l’AP d’être un agent à la solde d’Israël qui cherche à saper le mouvement de ”résistance” puisque ”ces armes seront utilisées contre les hommes armés palestiniens et non contre Israël”.

Finalement, la publication de l’information a également embarassé l’AP qui a nié que ces armes étaient livrées grâce à Israël et a prétendu que les annonces dans ce sens servaient ceux qui cherchaient à discréditer l’AP. Les cadres palestiniens n’ont néanmoins pas démenti qu’ils avaient reçu des armes pour ”assurer la sécurité des habitants et protéger leurs droits”.