Le président lituanien Gitanas Nausėda a annoncé qu’il ne donnerait pas son aval à un gouvernement qui inclurait des représentants du parti Nemuno Ausra (L’Aube du fleuve Niémen), connu pour ses déclarations antisémites flagrantes. Il s’est exprimé après la signature d’un accord de coalition en vertu duquel le parti est censé recevoir trois portefeuilles ministériels, dont celui de la Justice.

La controverse autour de l’accord de coalition s’est intensifiée après que le parti Nemuno Ausra, dirigé par Remigijus Zemaitaitis, a remporté 20 sièges au Parlement (sur 141). Pendant la campagne électorale, les sociaux-démocrates se sont engagés à ne pas coopérer avec le parti, mais après les élections, ils ont fait marche arrière pour tenter d’assurer la stabilité de la coalition.

Zemaitaitis, connu pour ses propos antisémites, a été contraint de démissionner du Parlement lors du précédent mandat, après la publication de messages dans lesquels il soutenait que la Lituanie ne devrait pas présenter d’excuses aux Juifs pour son attitude pendant la Shoah. Il a également qualifié le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou de ‘meurtrier massacrant des enfants à Gaza’.

Au cours de la semaine, une trentaine d’organisations sociales lituaniennes ont lancé un appel pour faire pression sur le Parti social-démocrate afin qu’il refuse d’intégrer ce parti dans le gouvernement, affirmant ‘qu’il n’y avait pas de place pour l’antisémitisme en Lituanie’.

Des réactions ont également été enregistrées en Israël. Le député Youli Edelstein, président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, a abordé la question dans un tweet, indiquant : « La Lituanie est un proche allié d’Israël et un défenseur des valeurs démocratiques et humanitaires. À une époque où l’antisémitisme et les sentiments anti-israéliens se manifestent à travers l’Europe, je vois avec une grande inquiétude la montée et l’influence d’un parti ayant des liens antisémites en Lituanie ».