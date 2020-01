Mercredi soir, Motti Yogev a annoncé qu’il ne se présentera pas pour la 23e Knesset et qu’il se retire de la vie politique. Il a eu des mots très durs envers le rav Raphy Peretz et a dit refuser de figurer sur la liste d’un « homme dénué de droiture ». Il a accusé le président de Habayit Hayehoudi de « n’avoir aucune parole », de « manquer de leadership » et d’avoir « volé les voix de ses électeurs »! Placé en 11e position sur la liste du fait de la fusion des trois partis, il a préféré pendre la décision de se retirer.

Le rav Raphy Peretz s’explique et demande pardon

Conscient de sa volte-face de dernière minute et de l’image qu’il a donnée, le rav Raphy Peretz s’est expliqué: « Il y a des moments dans la vie d’un homme où il faut trancher. C’est avec le coeur lourd que j’ai pris l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais dans un but unique: le sionisme-religieux. L’identité juive et Erets Israël ont été les seuls enjeux à mes yeux. J’ai donc décidé de m’allier à une liste qui pourra sauver l’Etat d’Israël et éviter un gouvernement de gauche qui détruira tout signe de judaïsme dans le pays et négociera avec des partis qui soutiennent le terrorisme. C’est donc avec un profond sens des responsabilité et un souci pour l’avenir de la Torah, du sionisme-religieux et de la droite en général que j’ai pris mercredi soir la dure décision qui sauvera le camp entier lors des prochaines élections. C’est vrai, nous sommes dans le champ politique mais je me dois d’être fidèle à ce que je suis: je demande donc pardon à mon ami Itamar Ben-Gvir pour avoir dû annuler avec douleur l’accord que j’avais signé avec lui. Mais lorsque la gauche resserre ses rangs dans le but de former un gouvernement, il faut trancher même si cela fait mal. L’importance du moment au niveau national nous a enjoint de nous unir ».

Yamina, une liste paritaire!

Voici la liste de l’union des partis de droite telle qu’elle a été enregistrée auprès de la commission centrale électorale sous le nom de Yamina, et comporte cinq femmes dans les dix premiers candidats.

Naftali Benett Raphy Peretz Ayelet Shaked Betzalel Smotritch Matan Kahana Ophir Sofer Idit Silman Sarah Beck Shirli Pinto Orit Struck Shouli Moualem Yossi Cohen Shaï Maïmon Elie Ben Dahan Ronnie Sassover Yom Tov Kalfon