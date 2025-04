Raz Hershko a offert à Israël une médaille aux Championnats d’Europe de judo 2025 en remportant l’argent dans la catégorie des +78 kg. La judoka israélienne s’est inclinée en finale face à la Française Romane Dicko, signant ainsi sa quatrième apparition consécutive en finale européenne.

Hershko, championne d’Europe en titre, a bénéficié de son classement élevé pour débuter directement au deuxième tour, où elle a éliminé la Croate Radić lors d’un combat serré. En quart de finale, l’Israélienne a affronté la Russe Startseva dans un duel technique et disputé. Après plusieurs séquences controversées nécessitant l’intervention de la vidéo, Hershko a su préserver son avantage jusqu’au terme du combat.

En demi-finale, elle a dominé l’Italienne Tabano grâce à une combinaison efficace, s’assurant ainsi une place en finale pour la quatrième année consécutive – une performance remarquable au niveau international.

Lors de l’ultime confrontation, Hershko a trouvé en face d’elle Romane Dicko, elle-même ancienne championne d’Europe et médaillée olympique. Malgré sa détermination, l’Israélienne a subi un score rapide avant d’être immobilisée par la Française, devant se contenter finalement de la médaille d’argent.

« Malgré la déception de la défaite, je suis fière d’avoir atteint la finale pour la quatrième fois. Je ne suis pas encore au meilleur de ma forme, mais il était très important pour moi de concourir pendant cette période, entre le Jour de commémoration de la Shoah et le Jour du Souvenir, » a déclaré Hershko après la compétition.

La judoka a dédié sa médaille à la mémoire de Yonatan Gutin, ancien judoka et officier tombé lors des attaques du 7 octobre 2023. « Je dédie cette médaille à la mémoire de Yonatan Gutin et de sa famille, ainsi qu’à tout le peuple d’Israël. Puissions-nous rester forts et unis, » a-t-elle ajouté avec émotion.

Shani Hershko, entraîneur de l’équipe nationale israélienne, a salué la performance de son athlète : « C’est toujours décevant de perdre en finale, mais ce que Raz a accompli est un exploit phénoménal. Notre équipe féminine a réalisé un bon championnat, et nous continuerons à travailler dur pour obtenir de meilleurs résultats. »