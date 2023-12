Si Israël participe à l’Eurovision 2024, l’Islande pourrait se retirer de la compétition. Cette information a été transmise par la Société islandaise des auteurs et compositeurs (Félag tónskálda og textahöfunda -FTT). Le groupe a lancé cet appel lundi dans un message publié sur Facebook.

Il a également déclaré qu’il avait contacté RÚV, la chaîne de télévision nationale publique islandaise, pour faire valoir son point de vue et demandé que l’Islande ne participe pas au concours à moins qu’Israël ne soit disqualifié ou ne se retire. RÚV n’a pas réagi publiquement.

En cause, évidemment, la guerre que mène Israël à Gaza contre les terroristes du Hamas, coupables d’attaques barbares et menaçant la sécurité de la population israélienne. Montrant une fois de plus une ignorance totale de la situation sur le terrain et dans toute la région, le groupe a indiqué : « Nous avons tous le devoir de prendre position contre la guerre et le meurtre de civils et d’enfants innocents ».