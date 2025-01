Dans une nouvelle vague de libérations d’otages, quatre soldates israéliennes kidnappées lors des attaques du Hamas le 7 octobre ont été libérées samedi matin après 477 jours de captivité.

Liri Elbag, Naama Levy, Karina Ariev et Daniela Gilboa enlevées à la base de Nahal Oz, ont été restituées lors d’une mise en scène dramatique orchestrée par le Hamas. Les otages, âgées entre 19 et 20 ans, ont été contraintes de se tenir sur une scène vêtues d’uniformes de Tsahal et de saluer la foule entourées de messages anti-israéliens, subissant une humiliation supplémentaire avant leur transfert.

La Croix-Rouge a ensuite pris en charge les victimes, les remettant aux soldats israéliens. À leur arrivée, elles ont été immédiatement accueillies par leurs familles puis transportées vers l’hôpital Beilinson à Petah Tikva pour y subir des examens médicaux.

Quelques heures plus tard, le Dr Lena Korn Feldman, directrice de l’hôpital Beilinson, a tenu une conférence de presse concernant l’état de santé des quatre jeunes femmes, affirmant que leur celui-ci était « stable ». « C’est un moment que le peuple israélien tout entier attend depuis longtemps. Après une première évaluation, j’ai le plaisir de vous informer que leur état de santé est stable et que nous sommes là pour leur apporter tous les soins mentaux et médicaux dont elles ont besoin. L’excitation est à son comble. J’ai été émerveillée par l’immensité de leur esprit. Ce sont des femmes fortes, qui ont courageusement survécu à de très longues journées d’enfer, et la lumière dans leurs yeux ne s’est pas éteinte. »

En contrepartie de leur libération, 200 prisonniers palestiniens, dont plusieurs terroristes à l’origine d’attentats meurtriers, ont été échangés : 114 ont été transférés vers les territoires de Judée et Samarie, 16 vers Gaza, et 70 expulsés en Égypte.

Agam Berger, la cinquième soldate kidnappée à la base de Nahal Oz, devrait être libérée lors de la prochaine phase attendue dans une semaine. Israël reproche au Hamas de ne pas avoir respecté ses engagements en ne restituant pas ce samedi Arbel Yehud, civile israélienne kidnappée le 7 octobre. Le gouvernement a durci le ton et renforcé la pression sur le groupe terroriste en assurant que les Gazaouis ne seraient autorisés à retourner dans le nord de Gaza qu’une fois l’otage libérée.