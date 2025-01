Eli Albeg, le père de l’ex-otage Liri, qui a été libérée samedi dernier, a été interrogé ce matin sur les ondes de 103FM.

Il a confié que sa fille Liri lui avait dit: »Papa, il y a deux millions de terroristes là-bas. J’étais avec un enfant de 8 ans, des enfants de 4 ans qui crachaient sur les Juifs ».

Il a fait le lien avec les nombreux terroristes qui sont libérés dans le cadre de l’accord: »Si on en libère encore 6000 ou 2000 parmi ces deux millions on doit comprendre que demain s’ils tirent une balle, nous allons effacer Gaza, mais on l’effacera quand il n’y aura plus d’otages là-bas ».