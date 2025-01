La semaine dernière, quelques jours avant la libération des quatre soldates sur les cinq détenues par le Hamas, Agam Berger a été séparée de ses amies.

Liri Albag comprenant qu’Agam allait rester seule otage, a refusé d’être libérée sans elle. Les terroristes ont feint d’accepter puis ils lui ont dit qu’elle devait sortir pour être filmée pour une vidéo.

Lorsqu’elle est sortie, Liri a compris que les terroristes lui avaient menti et qu’elle allait être libérée sans Agam.

Agam et Liri ont toutes les deux réussi à s’opposer à descendre dans les tunnels du Hamas la plupart du temps. Elles ont été contraintes de cuisiner et de faire le ménage pour leurs geôliers qui les maltraitaient. Elles n’avaient pas le droit de manger ce qu’elles préparaient et avaient l’interdiction de pleurer ou de se soutenir mutuellement.