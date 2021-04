Alors que les yeux sont essentiellement tournés vers le programme nucléaire iranien, les dirigeants iraniens ont en entrepris une vaste opération visant à créer une véritable zone de tir au sud-est de la Syrie, face à Israël. Ces derniers mois, toute une légion d’agents iraniens achètent des biens foncier et immobiliers à coups de dizaines de millions de dollars. Que ce soit des maisons récentes ou vétustes, des terrains agricoles ou des parcs, des magasins ou des parkings, qui sont immédiatement rasés pour en faire des terrains destinés à accueillir des bases militaires et des batteries de missiles face aux frontières avec Israël et la Jordanie. A la tête de cette opération se trouve Abu Yasser al-Bakri, commandant de la milice Abbas, liée aux Gardiens de la Révolution. La stratégie iranienne est claire: avec le Hamas et la Jihad Islamique au sud, le Hezbollah au Liban et une présence militaire accrue dans le sud-est de la Syrie, l’Iran tente de resserrer son étau autour de l’Etat d’Israël.

Photo Illustration