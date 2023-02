L’Iran célèbre ces jours-ci son 44ième anniversaire de la Révolution islamique. Les célébrations sont organisées dans toutes les villes du pays. Des millions de personnes sont contraints de manifester en faveur du régime, sous le regard menaçant des Gardiens de la révolution. Ils scandent : « Mort à l’Amérique, » « Mort à Israël. » Ils brandissent des portraits du fondateur du régime l’ayatollah Khomeiny, ce chef spirituel chiite venu à Téhéran par un avion d’Air France. Profitant d’un asile politique généreux, il planifie la révolution la plus obscure des temps modernes. Depuis 1979, le monde libre observe les violations du régime islamiste et fait la sourde oreille, plonge dans l’indifférence, joue l’hypocrite et laisse faire.

A ce jour, l’Iran est toujours membre de l’ONU et de toutes les instances internationales, sème la terreur, maitrise la situation en Syrie, au Liban et dans la bande de Gaza, renforce son rôle d’influence en Irak, au Yémen et en Afrique.

Devant les intentions expansionnistes et les discours belliqueux, les réactions des chancelleries demeurent timides tandis que des intellectuels et chercheurs lancent dans les médias des appels pour entamer un dialogue « franc et sincère » avec ce régime : « Nous n’avons pas le choix » disent-ils « il faut vivre avec. ». Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, précise cette manière de pensée révoltante : « Ce serait évidemment très grave pour nous s’il développait une arme nucléaire… L’Iran veut anéantir Israël ? Ah bon, il n’y a rien de nouveau. Nous devons vivre avec cela. »

