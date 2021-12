Sur fond de pourparlers à Vienne et d’avertissements israéliens, les Iraniens ont voulu préciser leurs menaces sur l’Etat juif. La une du journal en langue anglaise « Iran Times » présente une carte d’Israël avec des dizaines de points représentant des cibles potentielles. La légende est menaçante : « Faites une seule erreur et voici les cibles qui seront atteintes en Israël. Le régime sioniste a oublié que l’Iran est capable de le toucher quel que soit l’endroit ».

Elément intéressant : les cibles mentionnées recouvrent aussi la Judée-Samarie, Jérusalem et la bande de Gaza !!

Le journal cite également les récents propos du chef d’état-major iranien Mohamad Bagheri : « Les forces armées iraniennes n’ont jamais sous estimé les menaces de l’ennemi et elles sont prêtes à parer à la moindre d’entre elles sur le plan stratégique et à asséner un coup rapide et tranchant à l’ennemi ».

Photo Pixabay