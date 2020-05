La chaîne américaine Fox a diffusé des images satellites montrant que l’Iran, loi de réduire ses activités en Syrie, les développe de plus belle malgré le besoin pressant d’argent pour combattre le Coroan dans le pays. Suite aux attaques répétées d’appareils « non-identifiés » sur des objectifs situés près de la frontière irako-syrienne, les Gardiens de la Révolution iranienne sont en train de construire des infrastructures souterraines afin d’y entreposer l’armement destiné à ses milices en Syrie et au Hezbollah libanais. Il s’agit notamment de la base « Imam Ali », l’une des plus importante de la Force Quds, près de la ville de Bukamal. Ces infrastructures comprennent aussi des tunnels souterrains assez larges pour permettre à des convois de passer. Certains ont été détruits lors d’attaques aériennes dans ce secteur.

Photo ImageSat International