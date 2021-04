Après l’attaque cybernétique contre la centrale nucléaire de Natanz – attribuée à Israël – les réactions iraniennes sont nombreuses et virulentes. Le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Zarif a déclaré qu’Israël « avait fait un pari très dangereux en s’attaquant ainsi à l’Iran ». De son côté, Ali Rabiei, le porte-parole du gouvernement iranien a averti que « la vengeance iranienne s’effectuera sur le territoire des auteurs de l’attaque » et a promis que « la réponse iranienne sera à la hauteur de l’attaque perpétrée contre la centrale de Natanz ».

Une autre réaction iranienne s’est exprimée sous forme de « compliment ». Fereydoun Abassi, directeur de la commission de l’Energie au parlement iranien, a souligné la « sophistication » de l’attaque : « Nous avons une centrale électrique sur le site de Natanz, dont une partie du courant passe à 40-50 mètres sous la terre afin d’être protégé des attaques aériennes et balistiques. Lorsque l’ennemi a découvert cela, il a décidé de nous attaquer sur le plan cybernétique et avec des complicités, ce qui demande du matériel et du personnel ». Et de rajouter : « Cette opération a été très bien réussie, si l’on regarde les choses sur le plan strictement scientifique. Ils sont embauché et mobilisé leurs experts et le tout a explosé de sorte à porter atteinte au système de distribution de l’électricité et au câble qui est relié aux batteries, car il est interdit de déconnecter les centrifugeuses ».

Une attaque qui a fait des dégâts considérables

Ali Rezah Zakani, directeur du département de Recherche au parlement iranien (Majlis) et ancien député a levé le voile sur l’étendue des dégâts provoqués dans la centrale par cette attaque cybernétique. Il a révélé qu’une grande partie des installations d’enrichissement d’uranium ainsi que plusieurs milliers de centrifugeuses ont été détruites. Il a également révélé qu’en plus de l’attaque cybernétique, des engins piégés auraient été placés sous des tables sur lesquelles se trouvait du « matériel sensible ». Il a proposé que l’une des réactions iraniennes soit de décréter un taux d’enrichissement d’uranium à 60%.

