Selon un rapport du Times of London, l’Iran a récemment transféré des missiles longue portée, dont certains capables d’atteindre l’Europe, à des milices pro-iraniennes en Irak. Ces livraisons, effectuées par la force aérienne du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), interviennent en pleine préparation de discussions nucléaires entre les États-Unis et l’Iran à Oman.

Cette action contraste avec les informations précédentes affirmant que certaines milices allaient être désarmées pour éviter une confrontation avec les Etats-Unis de Donald Trump.

Des sources régionales dénoncent une manœuvre de diversion, affirmant que ces groupes restent actifs et armés, alimentant les craintes d’un Irak de plus en plus dominé par l’influence iranienne, à l’image du Hezbollah au Liban.

Les analystes estiment que Téhéran tente de rassurer son réseau régional affaibli après des pertes stratégiques en Syrie et au Liban, et des frappes israéliennes et américaines contre ses alliés.