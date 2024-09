Alors que le Hamas de Gaza – dont les structures militaires ont pourtant été détruites en onze mois à 80 % par Tsahal – réussit une fois encore à semer le chaos, la division et la zizanie en Israël après avoir exécuté de sang froid dans ses tunnels six otages kidnappés le 7 octobre, les attentats terroristes de plus en plus violents se multiplient en Judée-Samarie. Et ce, pendant qu’au nord du pays, le Hezbollah pro-iranien continue de pilonner les localités israéliennes de la zone frontalière et que Téhéran profite de sa pseudo “retenue” actuelle afin d’encore accélérer ses préparatifs nucléaires pour mettre au point ses premières bombes atomiques… .Pour en parler, Richard Darmon reçoit cette semaine le Dr. EPHRAÏM HERRERA, expert en Affaires régionales et spécialiste de l’islam.