Mercredi dernier, l’Iran a annoncé avoir condamné à mort quatre hommes pour avoir commis des enlèvements sur le sol iranien. D’après les premières informations, ils étaient accusés d’avoir commis des enlèvements .et d’appartenir à un »réseau de voyous » qui agissaient pour »les services de renseignements sionistes ». Ils étaient aussi accusés d’avoir volé et détruit des biens publics.

L’agence de presse gouvernementale iranienne a précisé ce matin, que ces quatre hommes, iraniens, travaillaient pour le mossad et étaient payés par Israël en cryptomonnaie. Ils ont été exécutés par pendaison.

A l’heure où le régime des Ayatollahs est plus que jamais contesté de l’intérieur, les responsables cherchent à accuser Israël et les Etats-Unis de tenter de fragiliser encore plus l’Etat.