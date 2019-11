Le ministre de la Défense Naftali Benett a fait une déclaration importante concernant la politique de Tsahal contre l’Iran en Syrie. Le ministre a annoncé que Tsahal va changer de politique et passer à la vitesse supérieure. L’objectif ne sera plus seulement le combat contre l’acheminement d’armes à destination du Hezbollah libanais ou contre la fabrication de missiles de haute précision mais purement et simplement l’expulsion des forces iraniennes de Syrie. Concrètement, Tsahal frappera davantage d’objectifs iraniens en territoire syrien, et de toutes sortes.

Naftali Benett a précisé qu’il a évoqué ce changement de politique avec des responsables américains mais également russes qui n’ont pas soulevé d’objection. Le ministre de la Défense a souligné vouloir éviter le scénario libanais où Israël à laissé le Hezbollah s’armer de dizaines de milliers de missiles depuis la fin de la 2e Guerre du Liban. « Si nous ne faisons rien contre l’Iran en Syrie, tout ce pays sera bientôt envahi de milliers de missiles », a dit le ministre qui a rajouté: « Ce n’est pas avec des frappes chirurgicales que nous pourrons empêcher l’Iran de s’installer en Syrie et il sera plus facile de chasser l’Iran de Syrie que de protéger hermétiquement le territoire israélien contre un arsenal de missiles ».

Benett-Kochavi: un tandem qui fonctionne bien

Il n’est pas rare que les relations entre un ministre de la Défense et son chef d’Etat-major soient tendues, ce qui risque de se faire au détriment de l’efficacité de Tsahal. Mais depuis que Naftali Benett est entré en fonction, il semble que le tandem qu’il forme avec le chef d’état-major Aviv Kochavi fonctionne très bien. Le ministre de la Défense ne tarit pas d’éloges sur le commandant de Tsahal: « Nous avons la chance d’avoir un excellent chef d’état-major en la personne du général Aviv Kochavi. Il est important que les citoyens d’Israël, les soldats et les officiers de Tsahal ainsi que les parents des soldats le sachent. Lors de mes six années de présence au cabinet politico-sécuritaire j’ai appris à connaître Aviv Kochavi et encore davantage depuis mon entrée en fonction, avec un travail de collaboration très étroite. C’est un chef d’état-major avec des opinions fermes, créatif, doté d’un sens de l’Etat, droit et professionnel. A ma grande joie, toute la pyramide du commandement de Tsahal est formée de très bons éléments. Nous comprenons très bien le poids de la responsabilité conjointe qui nous incombe, avec le Premier ministre et les ministres du cabinet: assurer la sécurité des neuf millions de citoyens d’Israël face aux ennemis qui veulent nous détruire. Avec l’aide de D.ieu nous vaincrons ».

Lors de la première réunion tenue par Naftali Benett avec l’état-major après sa prise de fonction, le chef d’état-major avait accueilli le nouveau ministre avec des mots très chaleureux.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90