Lors d’une visite du Général des Gardiens de la Révolution, Hussein Salami, deux bases secrètes de missiles et de drones ont été dévoilées. C’est la première fois que l’Iran met à jour, sur sa propre initiative, des bases secrètes de ce type.

D’après les informations de l’agence de presse officielle en Iran, il s’agirait de bases souterraines de missiles et de drones capables de passer sous les radars et les systèmes de défense ennemis. Le communiqué parle de drones pouvant aller jusqu’à 2000 kilomètres et de missiles très avancés qui prouveraient »l’efficacité extraordinaire du système de défense de la nation iranienne ».

Ces révélations arrivent alors qu’un accord entre l’Iran et les puissances occidentales est sur le point d’être signé à Vienne. Dans le contexte de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exigé des Américains »des promesses écrites » qui garantiraient que les sanctions imposées aux Russes ne nuiront pas à la coopération entre la Russie et l’Iran et sur leur capacité à commercer entre eux après la signature de l’accord.

A Washington, on a tenu à préciser que les sanctions économiques contre la Russie n’avait aucun lien avec le futur accord sur le nucléaire iranien. Elles ne doivent pas, selon les Américains, influencer sur cet accord et ils rappellent que la Russie a tout autant intérêt que les Occidentaux à ne pas laisser l’Iran se doter de l’arme nucléaire.

Les Iraniens, quant à eux, ont réagi assez sèchement à la demande russe. Ils ont protesté contre le fait que la Russie freine la signature de l’accord pour se garantir des marchés après l’imposition des sanctions occidentales : »La Russie veut préserver ses intérêts dans d’autres endroits en changeant sa position sur les discussions de Vienne. Cette démarche n’a aucune utilité pour les négociations ».