Après les raids américains dans la région frontalière syro-irakienne d’Al-Bukamal, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fait une déclaration à la presse indiquant que les Etats-Unis « ne vont pas dans la bonne direction » et les appelant à « cesser d’intervenir dans la région » (sic). Le porte-parole a poursuivi en soulignant que « la tension qui augmente dans la région n’est pas dans l’intérêt des Etats-Unis » !

Un dernier bilan des attaques américaine s fait état de onze morts parmi les miliciens pro-iraniens. On en sait un peu plus sur les cibles visées, notamment des camions réfrigérés qui servaient de couverture au transport de missiles sol-sol, un centre logistique iranien et des bases appartenant au Hezbollah irakien.

