Le président iranien Hassan Rohani s’est entretenu mercredi avec la chancelière allemande Angela Merkel, cosignataire de l’accord de Vienne de 2015. Avec arrogance, il lui a dit que si l’Europe veut réellement maintenir l’accord « elle doit le montrer de manière concrète ». Il a critiqué la politique européenne envers l’Iran depuis que les Etats-Unis ont quitté l’accord. Concernant les intentions affichées par la nouvelle administration américaine, le président iranien a été catégorique : « Il n’y aura pas de nouveaux volets à l’accord signé à Vienne et qui a été entériné par le Conseil de sécurité de l’Onu après de longs pourparlers entre l’Iran et les six grandes puissances ». Il a également répété que l’Iran n’acceptera de revenir au respect de l’accord qu’une fois que les Etats-Unis seront revenus à ce accord, ce qui est à l’opposé des déclarations récentes de Joe Biden et Antony Blinken.

Jeudi soir, dans un point de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche Jane Saki a déclaré que « l’Iran est loin de respecter ses engagements pris lors de la signature de l’accord ».

