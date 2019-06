Outre les justifications historiques, juridiques et religieuses au maintien de la Judée-Samarie sous contrôle israélien, l’argument sécuritaire vient de recevoir une sérieuse confirmation de la part d’un haut responsable iranien.

Yahia Rahim Safavi, général des Gardiens de la Révolution et conseiller militaire de l’ayatollah Khamenei a révélé que l’Iran cherche à introduire de la technologie de missiles en Judée-Samarie pour armer les organisations terroristes ‘palestiniennes’ présentes sur le terrain. Il a reconnu que cette politique n’avait pas encore été couronnée de succès, mais que l’objectif d’armer les organisations ‘palestiniennes’ en Judée-Samarie est en tête des priorités de l’ayatollah. « Le soutien à la cause palestinienne est l’un des principes de base de la Révolution islamique et il se poursuivra jusqu’à ce que le régime et le mouvement sioniste aient disparu ».

Il est donc aisé d’imaginer ce qui se passerait si Israël et Tsahal se retiraient de territoires supplémentaires en Judée-Samarie ou si à D.ieu ne plaise, un Etat ‘palestinien’ y voyait le jour! Ceux qui avertissent aujourd’hui de tirs de missiles sur l’aéroport Ben-Gourion, et qui sont moqués par la gauche comme lorsqu’ils prévenaient de tirs de roquettes sur Ashkelon et Ashdod il y a quinze ans, auraient une fois de plus eu raison, mais trop tard une nouvelle fois.

Toujours selon Yahia Rahim Safavi, « de plus en plus de signes indiquent qu’Israël va bientôt disparaître de la région »!!! Il a également indiqué que le Jihad Islamique – soutenu par Téhéran – devient de plus en plus populaire dans la bande de Gaza aussi bien qu’en Judée-Samarie.

