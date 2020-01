Avertissement des Etats-Unis à l’Irak

Sous forte pression de l’Iran, le parlement irakien a voté dimanche soir une résolution demandant à « toutes forces étrangères de quitter le territoire national ». Personne n’est dupe, et cette résolution ne vise par les forces iraniennes mais uniquement celles des Etats-Unis qui disposent de plusieurs bases militaires en Irak et un contingent d’environ 5200 hommes dont la mission principale est la combat contre Daech. D’ailleurs, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah l’avait ouvertement demandé lors de son discours d’adieu à Qassem Suleimani: « Notre demande, notre espoir, ce qu’on attend de nos frères au Parlement irakien, c’est d’adopter une loi réclamant le départ des forces américaines d’Irak ».

Bagdad se trouve entre le marteau et l’enclume, car l’Irak fait d’un côté face à une volonté iranienne à peine dissimulée de prendre le contrôle du pays pour consolider l’axe chiite, et de l’autre, les Etats-Unis fournissent une aide financière annuelle gigantesque à l’Irak qui si elle disparaissait, plongerait le pays dans une situation encore plus chaotique qu’à l’heure actuelle.

Après ce vote, le State Department a demandé au parlement irakien de « reconsidérer sa décision » et a dit « attendre des éclaircissements supplémentaires sur la signification de ce vote ». Le communiqué du State Department, enveloppé en langage diplomatique mais clair sur ce que cela signifie poursuit: « Cette décision pourrait avoir des conséquences sur l’avenir des relations entre les deux Etats, notamment dans le combat commun contre Daech.

Le président Donald Trump est allé encore plus loin et de manière moins diplomatique en menaçant l’Irak de sanctions américaines « à côté desquelles les sanctions contre feront pâle figure ».

Photo Illustration