L’Iran a annoncé aujourd’hui l’arrestation de plusieurs personnes qui seraient responsables de l’élimination de Hassan Saïd Houdaï, un des cadres du régime, au mois de mai dernier.

Le porte-parole du Parquet iranien a déclaré qu’il s’agissait de personnes en lien avec »le régime sioniste et l’occident ». Il n’a cependant pas donné plus de détails sur leur identité comme leur nationalité.

Hassan Saïd Houdaï, officier supérieur des Gardiens de la Révolution, a été éliminé au mois de mai dernier au coeur de Téhéran. Il était soupçonné d’organiser des attentats contre des Israéliens dans le monde. Immédiatement après l’annonce de sa mort, le régime iranien avait accusé Israël d’être responsable de son élimination.

En Israël, on préfère, traditionnellement, garder le silence et ne pas confirmer ni infirmer ces informations. Pourtant, le New York Times avait affirmé qu’il s’agissait bien d’une opération israélienne et même Naftali Bennett, alors Premier ministre avait fait une allusion à des interventions israéliennes pour nuire à »la tête de la pieuvre et non plus à ses tentacules ».