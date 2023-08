L’Iran a affirmé aujourd’hui (jeudi) avoir réussi à déjouer une opération du Mossad contre son armement.

D’après les informations transmises par le régime iranien, le Mossad avait l’intention de saboter des missiles avancés. Il aurait tenté d’introduire des éléments défectueux à l’intérieur pour qu’ils explosent pendant le processus de fabrication et ainsi rendre leur utilisation impossible.

Téhéran s’est vanté d’avoir suivi le projet du Mossad ”depuis le début” et avoir réussi à déjouer la vigilance des agents israéliens qui ne se savaient pas découverts.

Les Iraniens expliquent que le réseau était très professionnel et obéissait aux ordres du Mossad. Il avait pour mission de vendre des composants défectueux et de les introduire dans la chaine de fabrication des missiles avancés. Le but du Mossad, selon l’Iran était de ”transformer les missiles en appareils explosifs pour causer des dégâts à la chaine de production et aux employés”.

Le régime iranien est très fier de son opération qu’il présente comme ”l’opération de renseignements la plus compliquée gérée par le ministère de la Défense et la plus grande défaite pour l’entité sioniste”, insistant sur le fait que les Israéliens ont été totalement surpris, selon le ministère iranien.