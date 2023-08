L’Iran a dévoilé aujourd’hui (mardi), un nouveau drone de sa propre fabrication qui peut parcourir jusqu’à 2000 kilomètres et ainsi arriver jusqu’en Israël.

Ce nouvel engin, baptisé Mohajer 10, a été présenté dans un film avec un sous-titre en hébreu, sous forme de menace: ”Préparez les abris”.

Quelques instants plus tard, une nouvelle menace a été adressée à l’attention d’Israël sur une chaine Telegram non officielle identifiée avec les Gardiens de la Révolution: un photo-montage montre le drone au-dessus de Dimona avec la légende dans un hébreu approximatif: ”Préparez-vous à retourner à l’âge de pierre”.

Selon l’Iran, ce nouveau drone possède une autonomie de 24 heures et peut porter une charge pouvant aller jusqu’à 300 kilos. Il contient, par ailleurs, du matériel technologique de suivi électronique et une caméra.

Le président iranien, Ibrahim Raïssi, a déclaré lors de la cérémonie de présentation du Mohajer 10: ”Nous pouvons présenter au monde l’Iran comme une puissance technologique avancée”. Il a affirmé que son pays était intéressé à avoir des relations pacifiques avec toutes les nations du monde, sauf Israël et a ajouté dans la foulée que l’Iran ”couperait toute main qui serait impliquée dans une action offensive contre lui”.

Cette ”prouesse” iranienne que représente ce drone très avancé est accueillie avec scepticisme dans le monde. Il est difficile de vérifier les capacités attribuées à l’engin, sachant que l’Iran a, par le passé, déjà publié des déclarations qui n’étaient pas fiables. Il y a un an, par exemple, les dirigeants iraniens affirmaient avoir développé un missile supersonique, ce qui s’est avéré faux.

Dans le domaine des drones, l’Iran possède, néanmoins, une plus grande expertise. On sait que, même si l’information est officiellement démentie, il fournit des drones kamikazes Shahed 136 et des drones Mahojer 6 à la Russie.