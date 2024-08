Hier (lundi), Sergueï Choïgou, secrétaire du conseil de sécurité nationale russe était à Téhéran où il a rencontré le Président iranien, Massoud Pezeshkian.

”Nous sommes prêts à une coopération totale avec l’Iran sur des sujets régionaux”, a déclaré Choïgou.

Les médias iraniens ont rapporté que lors de cette rencontre l’Iran a demandé à la Russie de lui fournir des systèmes de défense anti-aérienne avancés dans la perspective d’un conflit avec Israël.

Le New York Times affirme que deux responsables iraniens, dont un est membre des Gardiens de la Révolution, ont souligné que Moscou avait déjà commencé à livrer des radars avancés et du matériel de défense aérienne à Téhéran.

Rappelons que la Russie et l’Iran se sont considérablement rapprochés depuis le début de la guerre en Ukraine et que Téhéran fournit des drones à Moscou. Aujourd’hui, la relation entre les deux Etats est véritablement réciproque et comprend également des partenariats technologiques, l’échange d’information et des recherches en commun dans le domaine des drones. La Russie a ouvert une une usine de fabrication de drones dans la république du Tatarstan, avec le soutien de l’Iran.