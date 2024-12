Le 5 décembre 2024, Fréderic Journès, l’Ambassadeur de France en Israël, a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres à l’acteur, scénariste et producteur franco-israélien Lior Raz, saluant une carrière exceptionnelle au rayonnement international.

La cérémonie, organisée en la Résidence de France à Jaffa, s’est déroulée en présence d’une cinquantaine d’invités, dans l’intimité du premier cercle familial et amical.

« Cher Lior, vous pouvez être fier d’avoir imposé un style nouveau et rassemblé virtuellement des publics originaires du monde entier », a salué l’Ambassadeur Frédéric Journès. « Votre œuvre et votre talent ont fait de vous l’un des visages inoubliables du cinéma contemporain. Je souhaite longévité à votre succès et forme le vœu qu’il puisse – je sais que vous y tenez beaucoup – bâtir de nouveaux ponts entre vos deux pays de cœur : Israël et la France. »

Lior Raz : « Je reçois souvent des prix spécifiques pour certaines choses, je reçois souvent des récompenses pour mon travail. Mais celle-ci émane du gouvernement français et du monde de la culture ! En France, la culture est tellement importante : je vois souvent des scénaristes qui vont là-bas, qui bénéficient d’appartements pour vivre et écrire…la France respecte énormément le monde culturel. J’espère qu’un jour, nous apprendrons à en faire de même en Israël. Merci infiniment, Monsieur l’Ambassadeur, c’est extraordinaire pour moi de pouvoir vivre cela. »

Figure emblématique de la scène audiovisuelle israélienne, Lior Raz a vu son parcours s’épanouir à la croisée des chemins entre Israël, la France et les Etats-Unis . Français par sa mère, il grandit dans une double culture et développe un réel attachement pour la France. Après avoir obtenu son Baccalauréat et effectué son service militaire, il s’envole à 23 ans pour les Etats-Unis où il est employé quelques mois dans l’équipe de protection d’Arnold Schwarzenegger. A son retour en Israël en 2003, il fonde Kookooruza, une société de production de publicités.

Parallèlement, Lior Raz cultive son amour pour le cinéma et les arts. Il étudie à l’école d’art dramatique Nissan Nativ de Tel Aviv et se distingue en jouant dans des pièces du répertoire classique comme Don Juan et Macbeth. A partir de 2011, il se rapproche du cinéma d’auteur israélien et tourne dans The Policeman et The Kindergarten Teacher de Nadav Lapid.

Sa carrière prend un tournant décisif en 2015 avec la création de la série à succès Fauda , co-écrite avec Avi Issacharoff et inspirée de leur expérience commune dans l’unité d’élite Duvdevan. Acclamée dans le monde entier, Fauda devient rapidement un phénomène audiovisuel, qui bouleverse les codes de la fiction et s’impose comme une série incontournable. Classée par le New York Times au 8e rang des 30 meilleures séries internationales de la décennie, Fauda remporte de nombreux prix dont l’Ophir de la meilleure série dramatique, décerné par l’Académie israélienne du cinéma et de la télévision, en 2016 et 2018. La cinquième saison est actuellement en préparation et promet de captiver un public toujours plus large.

La contribution de Lior Raz au monde des séries et de la fiction télévisée a été maintes fois mise à l’honneur, en France en particulier : président du Jury de Cannes Séries en 2023, Raz a été l’invité de marque de plusieurs grands événements internationaux, comme le Festival Séries Mania de Lille.

Outre ses rôles majeurs dans Fauda et dernièrement dans Gladiateur 2 de Ridley Scott, Lior Raz nourrit une véritable passion pour le cinéma français . Admirateur de Luc Besson ou Jean Reno, il dit avoir été également marqué par les films de Claude Lelouch, au point qu’il prépare actuellement le remake israélien d’Un homme qui me plaît.

Lior Raz, qui partage sa vie avec l’actrice franco-israélienne Meital Berdah, admet volontiers que l’un de ses rêves est de tourner dans un film ou une série française . Dans une interview accordée à la revue Edition Permanente en 2023, il confiait : « J’adore la France et j’adore Paris et la culture. Mais il faudrait que je fasse quelque chose là-bas, pas simplement y vivre. Quand nous aurons un autre projet à Paris, j’emmènerai ma famille pendant quelques mois pour être là avec moi ».

Institué par le décret du 2 mai 1957, l’ordre des Arts et des Lettres est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou la contribution apportée au rayonnement des Arts et des Lettres, en France et dans le monde.