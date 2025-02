L’ex-otage Sagui Dekel Hen a lancé une invitation au Premier ministre, Binyamin Netanyahou, à venir dans le kibboutz Nir Oz, où il habite et d’où il a été enlevé le 7 octobre.

Ce kibboutz a été particulièrement meurtri le 7 octobre. Sur les 400 habitants que compte le kibboutz, 50 ont été assassinés le 7 octobre et 76 pris en otages.

Hier (lundi), le Premier ministre Netanyahou a téléphoné à Sagui Dekel Hen l’un de ces otages libéré le 15 février.

« Je suis content d’entendre votre voix et de vous savoir avec votre famille », lui a dit le Premier ministre.

Sagui lui a demandé d’agir pour le retour de tous les otages qui restent aux mains du Hamas dans la Bande de Gaza: « Je ne peux pas manger, pas boire ni me doucher ou jouer avec mes filles tant qu’il reste des otages », a-t-il déclaré.

« Nous ne laisserons personne derrière », lui a promis Netanyahou, « Nous travaillons dur pour ramener tout le monde ».

Sagui a également formulé une demande particulière au Premier ministre à qui beaucoup reprochent de ne pas s’être rendu à Nir Oz depuis le 7 octobre malgré le drame que le kibboutz a vécu.

« J’ai compris que vous n’étiez pas venu à Nir Oz », lui a dit Sagui, « Je vous invite personnellement, mettons la politique de côté. Nous marcherons vous et moi dans les allées du kibboutz. Tout est en fleurs maintenant mais je vous montrerai les endroits qui saignent et les maisons brûlées. Nous avons des idées différentes mais j’ai toujours cru, même lorsque j’étais en captivité que les décisions étaient prises sur la base de considérations professionnelles et je souhaite qu’il en soit ainsi. La véritable victoire est de ramener l’amour dans nos rues et cela n’arrivera que lorsque tous les otages seront rentrés ».