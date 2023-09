C’est une rencontre qui était attendue depuis la mise en place du gouvernement actuel. Joe Biden a reçu aujourd’hui (mercredi) le Premier ministre Netanyahou, dans son hôtel près du bâtiment des Nations Unies à New York.

D’aucuns ont fait remarquer que le lieu de la rencontre – un hôtel à New York et non la Maison Blanche à Washington – reflétait le froid qui règne dans les relations entre les deux hommes. Ce soir les services du Président américain confirment que Biden a officiellement invité Netanyahou à la Maison Blanche lors de leur rencontre. Cette visite officielle devrait survenir avant la fin 2023.

Mis à part ce détail symbolique, les deux leaders ont abordé une série de sujets cruciaux. Lors de leur rencontre en tête à tête, les discussions ont tourné autour de ”la promotion de la paix” et la politique pour contrer l’Iran. L’accord en cours de préparation avec l’Arabie Saoudite a été longuement abordé.

Un responsable israélien a déclaré sur Ynet: ”L’essentiel de la conversation était sur la manière de faire progresser l’accord de normalisation et de paix avec l’Arabie Saoudite, non pas de savoir s’il existera mais comment. De nombreux détails ont été abordés. Il existe une réelle volonté de surmonter les obstacles ensemble. La position des Etats-Unis et d’Israël est la même concernant le sujet du nucléaire civil saoudien”.

Le Président américain a plaisanté avec le Premier ministre israélien: ”Si nous avions dit, il y a 10 ans, que nous travaillions sur un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite, on nous aurait demandé qui a bu et quoi”

Le Président américain a également interrogé le Premier ministre sur la réforme judicaire qui agite le pays. Netanyahou a réaffirmé son attachement à parvenir à un consensus avec au moins une partie de l’opposition ou avec le public israélien.

Biden a rappelé la nécessité d’actions immédiates qui ”permettront d’améliorer la situation sécuritaire et économique d’Israël et qui préserveront la solution à deux Etats, afin d’amener la paix sur le long terme avec les Palestiniens”.

Au début de la rencontre, Biden a déclaré: ”Il y a 75 ans, Ben Gourion a parlé d’Israël, il a déclaré que le rêve était sur le point de se réaliser. Depuis nous avançons côte à côte et ensemble nous avons oeuvré longtemps pour transformer ce rêve en réalité. J’ai dit, par le passé, que si Israël n’existait pas il faudrait l’inventer et je le pense. Cela se produit au fil du temps par le biais d’initiatives historiques des administrations précédentes, y compris le train qui passera par l’Inde, le Moyen-Orient et Israël, qui représente la concrétisation d’une grande promesse”. Et de poursuivre: ”Aujourd’hui nous allons débattre de sujets difficiles, notamment des valeurs démocratiques qui sont au coeur de notre partenariat, des équilibres et des contre-pouvoirs, de la solution à deux Etats, de la garantie que l’Iran ne disposera jamais de l’arme nucléaire, et de l’Arabie Saoudite. Malgré les différends idéologiques entre nous, mon engagement envers Israël est infaillible. Sans Israël, aucun Juif n’est en sécurité dans le monde”.

Binyamin Netanyahou a répondu: ”Nous sommes amis depuis – je l’ai vérifié – plus de 40 ans, et notre amitié va très loin et peut nous mener très loin. Je suis ravi de vous voir. Je pense que nous vivons à une époque pleine de promesses, mais aussi de graves dangers. Vous venez de parler de cette grande promesse lors de la réunion du G20, d’un corridor économique qui relierait l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe, et un tel corridor ferait d’Israël une plaque tournante très importante sur une autoroute de prospérité sans précédent.

Advertisement

Je pense que sous votre direction, Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite. Et je pense qu’une telle paix contribuerait grandement à faire progresser la fin du conflit israélo-arabe, à parvenir à la réconciliation entre le monde islamique et l’État juif et à faire progresser une véritable paix entre Israël et les Palestiniens. C’est à notre portée. Je crois qu’en travaillant ensemble, nous pouvons écrire l’histoire et créer un avenir meilleur pour la région et au-delà. C’est aussi en travaillant ensemble que nous pouvons affronter les forces qui menacent cet avenir, notamment l’Iran. J’apprécie, Monsieur le Président, votre engagement continu à empêcher l’Iran de se doter de la capacité nucléaire. Je pense que c’est essentiel. Et cet objectif commun peut être atteint grâce à une menace militaire crédible, à des sanctions paralysantes et au soutien des courageux hommes et femmes d’Iran qui méprisent ce régime et qui sont nos véritables partenaires pour un avenir meilleur. J’ai donc hâte de travailler avec vous et votre équipe pour concrétiser la promesse et faire face à la menace. Comme je l’ai dit et vous aussi, nous vivons à une époque incertaine, qui évolue rapidement. Je tiens donc à réaffirmer ici, devant vous, Monsieur le Président, qu’une chose est certaine et qu’une chose ne changera jamais, c’est l’engagement d’Israël en faveur de la démocratie. Nous continuerons de défendre les valeurs chères à nos deux fières démocraties”.