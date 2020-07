Pendant 10 ans à la mairie de Jérusalem, Nir Barkat s’est révélé être un homme moderne, tourné vers l’innovation, osant les réformes. Les Hiérosolymitains ont pu s’en apercevoir. Pourquoi a-t-il quitté ce poste de maire de notre capitale ? Quels sont les objectifs de celui qui est aujourd’hui membre de la Knesset ?

Nir , toujours aussi sportif ?

Tous les matins, je marche, je fais du vélo, de la musculation. J’étais combattant à l’armée, dans les parachutistes. À l’âge de 45 ans j’avais déjà participé à 40 marathons. J’ai fait Paris, Berlin, Tiberias, New York en 2009… Et puis en tant que Maire, j’ai décidé d’organiser le Marathon de Jérusalem.

Le dernier marathon a compté près de 35 000 participants.

L’époque où vous étiez maire de Jérusalem ne vous manque-t-elle pas ? Le troisième mandat était pourtant à portée de main …

On dit qu’une année en tant que maire de Jérusalem, c’est comme une année chez le chien, qui vaut sept ans. Donc j’ai fait 70 ans, c’est pas mal déjà …

Après avoir occupé de telles fonctions, j’ai décidé de mettre à profit cette riche expérience, conjointe à mon expérience d’homme d’affaires, au niveau du pays.

Et ainsi je serai en mesure de faire même plus encore pour notre capitale, depuis le gouvernement.

Gérez-vous la politique comme les affaires ?

Je suis avant tout un entrepreneur. Je suis venu à la mairie de Jérusalem pour faire évoluer, apporter du changement. Lorsque j’étais à la tête d’une entreprise, nous avons bâti beaucoup de projets, créé, organisé.

Ma philosophie, c’est trouver des solutions innovantes aux problèmes, en les abordant à travers ce prisme. Aujourd’hui, je souhaite entreprendre à l’échelle du pays, en mettant mon expérience à profit.

Maintenant vous êtes à la Knesset, mais on a le sentiment que vous êtes un peu amer.. Bibi vous avait promis le poste prestigieux de ministre des finances ?

‏Peut-être que Binyamin Netanyahou a accordé trop de sièges au groupe de Gantz et il n’en est plus resté assez pour son parti ? …

Pour lire la suite https://www.cafeyn.co/fr/publication/lph-new/21618599

S’abonner en Israël pour 26 sh/mois : 073-3202445