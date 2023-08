Les manifestations contre le gouvernement et la réforme judiciaire se veulent un rempart pour défendre la démocratie et les libertés individuelles. Et pourtant, pour la deuxième semaine consécutive, les organisateurs ont décidé d’annuler à la dernière minute une intervention parce que celui qui devait la prononcer a osé exprimer une idée qui dévie de leur idéologie.

Ainsi, la semaine dernière, le militant et conseiller en communication de gauche, virulemment opposé à Netanyahou, Ronen Tsur, devait parler, mais les organisateurs l’ont décommandé, après qu’il a appelé Gantz et Lapid à rejoindre une coalition d’urgence avec Netanyahou.

Ce soir, c’est la députée Yulia Malinovsky d’Israël Beitenou, qui a été prévenue à la dernière minute qu’elle ne pourrait pas intervenir lors de la manifestation à Yavné, comme prévu initialement. Il lui est reproché d’avoir été l’une des députées à l’origine de la loi, adoptée cette semaine, qui prévoit une peine plus lourde pour les coupables de viols et d’agressions sexuelles lorsqu’ils ont agi également sur la base de motivations nationalistes.

La députée Malinovsky a déclaré: ”Ce soir, je devais prononcer un discours lors de la manifestation à Yavné. Quelques heures avant mon arrivée, j’ai reçu un message de la part des organisateurs de la manifestation me prévenant de l’annulation de mon intervention en raison de pressions liées à la loi sur l’aggravation de la peine encourue pour une agression sexuelle sur la base de motivations nationalistes. Je suis fière de cette loi et personne ne me fera quitter mes convictions profondes et mes valeurs. Personne ne me fera la leçon ou ne me dictera mon attitude. Je suis sincère dans mon engagement et je promeus ce en quoi je crois. Je crois dans cette loi de la même manière que je crois dans la lutte contre le renversement de régime. Il n’y a pas de contradiction entre le fait que je sois une femme de droite, libérale et sioniste et mon combat contre ce mauvais gouvernement. La protestation n’est la propriété exclusive de personne, elle ne représente aucune position politique, ni de droite, ni de gauche, elle est le cri de tous ceux qui veulent vivre en démocratie. Je suis navrée de constater que les gens qui sont censés se battre pour les valeurs libérales de la liberté d’expression, fassent exactement le contraire. Je continuerai à me battre par tous les moyens pour notre pays qui m’est si cher et personne ne m’en empêchera”.

Ce samedi soir, pour la 31e semaine consécutive, des manifestations ont eu lieu à Tel Aviv et dans d’autres villes du pays. A Tel Aviv, quelques instants seulement après l’attentat qui a coûté la vie à Hen Amir, des drapeaux palestiniens ont été aperçus dans les rangs des manifestants. Malgré cet attentat, les organisateurs ont immédiatement annoncé que la manifestation se tiendrait comme prévu, mais qu’elle serait statique sans tentative de bloquer le périphérique Ayalon.