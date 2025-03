L’administration américaine a décidé de se servir de l’Intelligence artificielle pour repérer les étudiants pro-Hamas sur les campus.

L’outil sera utilisé pour scruter les comptes des étudiants étrangers étudiant aux Etats-Unis sur les réseaux sociaux, examinera s’ils ont des casiers judiciaires et recueillera toutes leurs déclarations concernant les attaques du 7 octobre.

Les étudiants étrangers qui seront définis comme des soutiens du Hamas se verront retirer leur visa et seront expulsés du territoire américain.

Le Secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a expliqué: »Ceux qui soutiennent des organisations terroristes, y compris le Hamas, représente une menace pour notre sécurité nationale. Les Etats-Unis feront preuve d’une tolérance zéro face aux étrangers qui soutiennent le terrorisme ».

Par ailleurs, l’administration américaine envisage de suspendre un financement de 51,4 millions de dollars destiné à l’Université Columbia, en raison de son échec persistant à prévenir les actes antisémites sur son campus. Columbia est devenue un symbole du problème, notamment après des manifestations et discours jugés hostiles aux étudiants juifs et israéliens.

Dans un second temps, une enquête approfondie sera menée lors de laquelle tous les contrats et subventions fédérales accordés à l’université serontt passés en revue, représentant un total de plus de 5 milliards de dollars.