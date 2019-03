Créé en 1977 par le Rav Israël Rozen, z”l, l’Institut Tzomet s’est forgé une place incontournable dans le monde de la hala’ha et de ses confrontations avec le progrès technologique. Composé en majorité d’ingénieurs qui travaillent en collaboration étroite avec des Rabbanim, cet institut n’a de cesse de trouver des solutions pour permettre aux Juifs d’Israël et du monde entier de vivre en phase avec leur temps.

Afin de mieux comprendre ces enjeux, LPH s’est entretenu avec celui qui a succédé au Rav Rozen, à son décès en 2017, le Rav Menahem Perl.

L’évolution technologique: un défi

Le Rav Menahem Perl nous explique la raison d’être de l’Institut Tzomet: ”Nous partons du principe que la technologie est sans arrêt amené à évoluer. Nos textes se basent sur une réalité technologique qui, a priori, est largement dépassée. A partir de là, comment faire pour qu’un Juif qui respecte les mitsvot puisse continuer à vivre en phase avec les évolutions technologiques et la modernité. Par ailleurs, avec la création de l’Etat d’Israël, Etat juif, d’autres défis se sont ouverts: comment notre Etat peut-il rester juif, respectueux de la halah’a sur le plan national, tout en profitant des innovations technologiques?”.

Le tableau est posé: ces questions sont réelles, combien de fois n’a-t-on pas entendu que nos règles seraient obsolètes et qu’il faut bien vivre avec son temps?

Pourtant, une interrogation nous taraude: le travail de l’Institut Tzomet ne revient-il pas à trouver des astuces pour contourner la hala’ha et avoir ses petits arrangements? Le Rav Menahem Perl réfute cette vision: ”Nous ne cherchons aucun arrangement qui ne soit pas en conformité parfaite avec les exigences de la hala’ha. Nous élaborons des solutions qui permettent d’utiliser un appareil sans pour autant transgresser le Shabbat. Je ne parle pas des secteurs où la hala’ha ne s’applique pas, comme le cas de malades ou pour des raisons de sécurité. Il s’agit ici de relever le défi de l’évolution technologique afin de s’adapter aux besoins de la société moderne”.

Si plus de 90% du travail des ingénieurs de Tzomet concerne l’utilisation des appareils électriques le Shabbat, ils planchent aussi sur des questions de cacherout. Quelles sont les implications de l’évolution technologique sur la cacherout? “Nous exploitons les moyens modernes pour simplifier certaines contraintes. Par exemple, dans le domaine de la cacherout, il y a toute une série de règles sur la cuisson qui ne doit être réalisée que par un juif. Or, dans la plupart des établissements de restauration, ce sont des non-juifs qui sont aux fourneaux. La question a déjà été tranchée suivant de nombreuses opinions, que pour être cacher, il suffit que le feu qui sert à cuisiner le plat ait été allumé par un Juif. Ainsi, l’institut Tzomet a mis au point un système d’allumage qui évite toute intervention d’un non juif puisqu’il faut composer un code pour allumer et qui peut même se faire à distance”.

L’Insitut Tzomet travaille aussi sur les questions de cachérisation de certains matériaux comme les ”marbres” posés dans les cuisines aujourd’hui, qui sont des mélanges de certains composants. “Nous sommes en contact avec les sociétés qui les fabriquent afin qu’elles fournissent des produits finaux cachérisables”.

Profiter du Shabbat

Il est connu que pour des raisons de pikoua’h nefesh – de danger de mort – il est permis de transgresser le Shabbat. Mais pourquoi est-il si important que des ingénieurs investissent des heures de recherche pour mettre au point des produits comme un ascenseur de shabbat? Après tout, il n’y a pas de danger de mort, on peut s’en passer pendant 24 heures? La réponse du Rav Menahem Perl se base sur un principe aussi très important: oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. ”Aujourd’hui, il est devenu très difficile de dire à une famille qu’elle n’a qu’à pas s’installer au 24e étage d’une tour. Il y a aussi toute une catégorie de personnes – personnes âgées ou handicapées – pour lesquelles même habiter au 2e étage les condamnent à ne pas sortir de chez elles pendant tout Shabbat”. C’est afin de remédier à ces situations inévitables que l’Institut Tzomet appose son autorisation sur les ascenseurs de Shabbat: ”tous les détecteurs habituels sont déconnectés, lorsque l’ascenseur est en position Shabbat. Bien que certains l’interdisent, surtout pour des considérations d’esprit du Shabbat, je peux affirmer que ces ascenseurs ne posent aucun problème du point de vue de la hala’ha”.

Rav Menahem Perl

Le Rav Perl l’a évoqué, une des missions de l’Institut Tzomet est aussi de rendre le Shabbat plus accessible et plus agréable pour les handicapés. Ainsi, il s’est mis en contact avec la société OrCam qui a créé des lunettes spéciales pour aveugles et mal voyants, qui ”lisent à voix haute”, le texte placé devant elles. ”Ce système est interdit d’utilisation le Shabbat, a priori. Nous avons mis au point une position spéciale Shabbat qui permettent à ces personnes de les porter 7 jours sur 7”. De la même façon, Tzomet a inventé une voiture pour handicapés moteurs, la fameuse ”kalnoït”, qui peut aussi être utilisée le shabbat.

Toutes ces trouvailles sont le fruit d’un travail minutieux qui allie technologie et hala’ha. C’est grâce à une connaissance approfondie des lois autour du Shabbat que ces résultats sont obtenus. Le fonctionnement de tous ces appareils répond à des critères technologiques très pointus, afin d’être en conformité totale avec la hala’ha.

A titre d’exemple de ces inventions qui nous facilitent la vie et qui sont aujourd’hui considérées comme totalement permises, on peut citer aussi la minuterie. ”Cela permet d’éviter le gaspillage d’électricité”.

Le Rav Menahem Perl évoque aussi un autre des produits de Tzomet, très apprécié: le ”’hagaz”. ”Il s’agit d’un réchaud à gaz que l’on peut utiliser pendant les yamim tovim. On l’allume à l’aide d’une flamme déjà existante et il s’éteint tout seul, en fonction d’une programmation que l’on aura effectuée au préalable”.

L’Institut Tzomet permet décidément de concilier vie conforme à la hala’ha et confort.

Quelles limites?

Pourtant, n’existe-t-il pas des limites à ce genre de recherches et de trouvailles? A partir de quand considère-t-on que l’on doive cesser de pousser la hala’ha dans ses retranchements? Une réponse a été ébauchée par le Rav Menahem Perl très récemment au sujet de la participation du groupe Shalva à l’Eurovision. Ce groupe de musiciens handicapés avaient tout pour représenter Israël au fameux concours. Seul problème: le règlement les contraignait à participer aux répétitions générales le vendredi soir. Composé de jeunes gens religieux, le groupe a renonce à participer. Face à la déception du public, les organisateurs ont tenté de trouver des solutions. L’une d’entre elles a été de s’adresser au Rav Perl et à l’Insitut Tzomet. Pourquoi avoir refusé de les aider? ”On s’est adressé à nous afin que nous autorisions l’utilisation d’un de nos produits: un micro permis à l’utilisation le Shabbat et les fêtes. Celui-ci a été mis au point pour permettre la tenue de sedarim de Pessah avec un public nombreux et qui, bien souvent, n’entendrait jamais les messages de la Haggadah sinon ou encore certains offices de Kippour. Mais son usage est très strictement encadré. Dans le cas de Shalva, il ne s’agissait pas simplement d’un problème de micro. Tout cet événement est un grand hiloul Shabbat! Nous ne pouvions pas coopérer à cela. Les inventions de Tzomet sont destinées à des cas particuliers, doivent aider à l’accomplissement d’une mitsva. Dans ce cas précis, cela aurait été le contraire”. Néanmoins, le Rav Perl nous confie qu’il aurait tant voulu aider ce groupe qui envoie un merveilleux message au public. Et il nous avoue même que si l’événement avait eu lieu en dehors d’Israël et qu’aucun Juif n’aurait été amené à transgresser le shabbat, alors il aurait autorisé l’utilisation de ce fameux micro…

Expliquer, promouvoir

L’Institut Tzomet c’est aussi un centre de visiteurs qui accueille près de 30000 personnes par an. Toutes les innovations y sont non seulement présentées mais aussi expliquées en détail et de manière interactive. On peut toucher, voir, comprendre. Situé à Alon Shvout, dans le Goush Etsion, ce centre est le lieu idéal pour parler hala’ha et Shabbat dans un environnement ludique.

Il est important pour le personnel de l’Institut que le public connaisse et comprenne l’utilité de leur travail. ”Nous travaillons aussi beaucoup en coopération avec des sociétés qui mettent au point des nouveautés et s’adressent à nous pour qu’elles soient compatibles avec les lois du Shabbat ou de la cacherout”. Les sollicitations arrivent aussi de l’étranger, beaucoup de communautés demandent à Tzomet leurs conseils et produits surtout dans les domaines des alarmes et caméras de surveillance.

Tout ce travail de recherche et de développement nécessite des budgets conséquents, que l’institut récolte grâce à la vente de ses produits, quelques deniers de l’Etat et des dons.

“Nous avons une mission. Nos ingénieurs sont très motivés parce qu’ils savent l’importance de leur tâche”. Des scientifiques prolifiques puisqu’un tour au centre des visiteurs de Tzomet permet de mesurer l’ampleur de leur travail et les conséquences pour notre vie quotidienne de Juif, dans l’Etat juif.

Pour aller plus loin:

www.zomet.org.il

Mail: [email protected]

Guitel Ben-Ishay